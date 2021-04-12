Latin Amerika ülkeleri ABD’ye göçe karşı sınırlarındaki asker sayısını artırıyor

ABD İç Politika Konseyi Göçmenlik Başkanının Özel Yardımcısı Tyler Moran, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki göç akınını bastırmak için Meksika, Honduras ve Guatemala ile sınırlarındaki asker sayısını artırmaları yönünde anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD-Meksika sınırında devam eden göç dalgası nedeni ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi yeni önlemler aldı. ABD İç Politika Konseyi Göçmenlik Başkanının Özel Yardımcısı Tyler Moran yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin ABD-Meksika sınırındaki göç akınını bastırmak için Meksika, Honduras ve Guatemala ile sınırlarındaki asker sayısını artırmaları yönünde anlaşmaya vardığını duyurdu. Moran, ABD’nin Latin Amerika ülkelerinden ABD sınırına yığılan göçmenlerin sayısını azaltmak için kendi sınırlarında asker sayısını ve güvenliği artırmalarını istediğini açıkladı. Moran, "Bu sadece kaçakçıları ve buraya gelirken çocuklardan yararlanan kartelleri engellemekle kalmayacak, aynı zamanda bu çocukları da koruyacak" dedi.

Beyaz Saray yetkilisi anlaşmayı doğruladı

ABD basınına ismini vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise, Moran’ın anlaşma iddialarını doğrulayarak, Biden yönetiminin Meksika, Honduras ve Guatemala ile sınır güvenliğini artırmaları yönünde anlaşma yaptığını aktardı.

Sınır krizi kötüleşiyor

ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından yapılan açıklamada, ABD-Meksika sınırında şubat ayında 100 binden fazla göçmenin, mart ayında ise 19 bini refakatsiz çocuklardan oluşan toplam 171 bin 700 göçmenin yakalandığı ifade edildi. Sınırdaki göçmen sayısında rekor artış yaşanırken, 2019 yılında yakalanan 11 bin 861 refakatsiz çocuk sayısına kıyasla sınırda yakalanan refakatsiz çocuk sayısı neredeyse ikiye katlandı.