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Lastik botta sürüklenen göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun arızalanması sonucu denizde sürüklenen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Genel 09.09.2020, 10:27
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Lastik botta sürüklenen göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun arızalanması sonucu denizde sürüklenen göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

08 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna götürüldü.

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