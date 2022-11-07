Lapsekili Kıbrıs Gazisi vefat etti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Sadettin Türker, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bir süredir rahatsız olduğu öğrenilen Kıbrıs Gazisi Sadettin Türker, tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde dün gece vefat etti. Türker için yaşadığı köyünde öğle namazı sonrasında askeri tören düzenlendi.

Törene, Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Kıbrıs Gazisi Sadettin Türker’in ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Sadettin Türker’in cenazesi Adatepe Köy Mezarlığında dualarla toprağa verildi.