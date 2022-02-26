Laleli’den Ukrayna’ya destek

Laleli esnafı, savaş nedeniyle İstanbul’da kalan Ukraynalı iş adamlarını misafir edecek.

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, yıllardın iş birliği halinde oldukları Ukraynalılara her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden gerginliğin yakından takip edildiğini ve gelinen noktadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Eyyüpkoca, savaşın biran önce sonlandırmasını dilediğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyonla birlikte hemen Laleli genelinde bir araştırma yaptıklarını ve otellerde konaklayan 250 Ukraynalı tespit ettiklerini belirten Eyyüpkoca, “Acilen kendileriyle temasa geçerek yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik. Ukraynalılar, hava sahasının tüm uçuşlara kapalı olması nedeniyle ülkelerine dönemiyorlar. Belirsizliğe bağlı olarak büyük bir tedirginlik mevcut. Hepsi şu anda bizim misafirimiz. Misafirlerimizin tüm masraflarını karşılayarak otellerde konaklama imkânı sağlıyoruz. Ulaşamadığımız kimse varsa bizimle iletişime geçmeleri halinde hemen konaklama işlemlerini yapacağız” dedi.

Laleli bölgesinin Rusya ve Ukrayna ile büyük ticari bağlantıları olduğunun da altını çizen Eyyüpkoca, gelen sipariş iptalleri karşısında da hızlı bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi. Eyyüpkoca , "Yıllardır ticari ilişki halinde olduğumuz Ukraynalı iş ortaklarımızın siparişlerini iptal etmeyip onlara her türlü kolaylığı sağlayacağız” dedi.

Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun, sivil halk daha fazla zarar görmeden bir an önce sonlanmasını temenni ettiklerini de sözlerine ekleyen Eyyüpkoca, “Umuyoruz ki Karadeniz’de komşumuz olan, tarihsel, kültürel, ekonomik ve turizm alanında birçok bağımız bulunan bu dost ülkeler arasında yaşanan çözümsüzlük, aklıselim ekseninde olumlu bir noktaya taşınır" dedi.