Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Laçın şehrinde 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi.
Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Laçın şehrinde 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi.
Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992’de işgal edilen Laçin şehrinin dün Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesinin ardından, şehirde ezan okutuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından askeri araçlardaki hoparlörlerle Laçin şehrinde ezan sesinin yükseldiği görüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün Laçın şehrinin Azerbaycan Ordusu’nun kontrolü altına geçtiğini duyurmuştu. Aliyev açıklamasında, "Bugün, 26 Ağustos’ta biz Azerbaycanlılar Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrine yerleşti. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını bu vesileyle tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerinde yer vermişti.
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