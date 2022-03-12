Kuzey Marmara Otoyolu, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu buzlanma sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı çarpıştı. Kaza sebebi ile yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan otoyol açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının etkisiyle zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten verilirken, Kuzey Marmara Otoyolu’na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatılmıştı. Yaklaşık 3 saatin ardından trafiğe kapalı kalan otoyol araçların kaldırılmasıyla açıldı.