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Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışı beyaza büründü
Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışında tipi şeklinde yağan kar yolları beyaza bürüdü.
Genel 17.01.2021, 09:32
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Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışında tipi şeklinde yağan kar yolları beyaza bürüdü.
Kent genelinde dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı etkili olmuştu. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan kar yağışı sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü.Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy çıkışında tipi şeklinde yağan kar yolları beyaza bürüdü. Yağışın gün boyu devam etmesinin beklendiği bildirildi.
1°
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|16
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|17
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|17
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|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
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