Kuzey Kore’den Güney Kore deniz sınırına 80 top atışı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki deniz sınırının yakınındaki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediğini açıkladı.

Kuzey Kore ile ABD-Güney Kore-Japonya ittifakı arasındaki gerginlik bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Pyongyang’dan tehlikeli bir adım daha geldi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin dün gece yerel saatle 23.28’de iki ülke arasındaki deniz sınırının kuzeyindeki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediği bildirildi. Atışların Kuzey Kore’nin Kangwon eyaletindeki Kumgang bölgesi yakınlarından gerçekleştirildiği tespit edilirken, top mermilerinin deniz sınırı

hattının kuzeyindeki tampon bölgeye isabet ettiği kaydedildi. Deniz sınırındaki tampon bölgeye yönelik eylemin 2018 yılında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortak sınırlar boyunca kasıtsız çatışmaları önlemek için tasarlanan 2018 askeri anlaşmasının ihlali anlamına geldiği yinelendi.

Pyongyang 100 top atışı gerçekleştirmişti

Son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore, Güney Kore deniz sınırına yönelik top atışlarını hızlandırmış, son olarak 2 Kasım’da Pyongyang’ın Kangwon’daki Kosong bölgesinden sınır hattının kuzeyindeki tampon bölgeye yaklaşık 100 top mermisi ateşlemişti.