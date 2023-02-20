Kuzey Kore’den art arda 2 füze denemesi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve füze geliştirme çalışmalarını sürdüren Kuzey Kore’den bölgede gerilimi tırmandıracak bir adım daha geldi. Pyongyang’ın 2 yeni kısa menzilli füze fırlattığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, yerel saatle 06.59 ve 07.10 sıralarında ateşlenen füzelerden ilki yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşarak, 400 kilometre mesafe kat etti. İkinci füzenin 50 kilometrelik irtifaya çıktığı ve yaklaşık 350 kilometre uçtuğu kaydedilirken, her iki füzenin de Japon Denizi’ne, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da denemeleri doğrularken, füzelerin Güney Pyongang eyaletindeki Sukchon bölgesinden fırlatıldığını duyurdu.

Kuzey Kore’den flaş açıklama

Füze denemesinden dakikalar sonra yazılı bir açıklama yayınlayan Pyongyang yönetimi ise ABD’nin Güney Kore ve Japonya ile gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatlarına yanıt olarak "çoklu roket fırlatma tatbikatı yapıldığını" duyurdu. 395 ve 337 kilometre uzaktaki hedeflere iki adet 600 milimetre çoklu roketatar mermisi ateşlendiği kaydedilen açıklamada, tatbikatta kullanılan roketatar sistemi, "düşmanın operasyonel hava sahasını imha etmek üzere tasarlanan en yeni çoklu fırlatma sistemi" olarak tanımlandı. Taktik nükleer saldırı aracı olan çoklu roketatarların kullanıldığı bugünkü atış tatbikatının, Kuzey Kore’nin hava üstünlüğüyle övünen ABD ve Güney Kore birleşik hava kuvvetlerini caydırmaya ve karşı koymaya hazır olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

Kim Jong-Un’un kız kardeşinden sert ifadeler

Öte yandan Kim Jong-Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong devlet haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve müttefiklerine ateş püskürdü. ABD kuvvetlerinin stratejik saldırı hareketlerinin son zamanlarda Kore Yarımadası çevresindeki etkinliğinin farkında olduklarını belirten Kim, herhangi bir doğrudan veya dolaylı tehdit karşısında gerekli önlemi alacaklarını hatırlattı. Kuzey Kore’nin füze denemelerine ilişkin, "Pasifik’i atış menzili olarak kullanma sıklığımız, ABD kuvvetlerinin hareketlerine bağlıdır" diyen Kim, "Gerilimi tırmandıran manyaklara yaptıklarının bedelini ödetme irademizde bir değişiklik olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.