Kuzey Kore’den 2 günlük nükleer saldırı tatbikatı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikata misilleme olarak 2 günlük nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlendiğini duyurdu.

Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’nin gerçekleştirildiği ortak askeri tatbikata misilleme geldi. Resmi haber ajansından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin ortak tatbikata misilleme olarak 2 günlük taktik nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlendiği belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tatbikatı bizzat yönettiği ifade edildi. Tatbikat çerçevesinde Cumartesi günü ülkenin taktik nükleer kuvvetlerinin güvenilirliğinin denetlendiği kaydedilirken, tatbikatın dünkü ayağında ise taktik nükleer saldırı simülasyonu kapsamında bir balistik füze fırlatma tatbikatı gerçekleştirildiği açıklandı. Kuzey Pyongan eyaletinin, Cholsan bölgesinden ateşlenen füzenin, 800 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi’nden 800 metre yükseklikte infilak ettirildiği kaydedildi.

Kim’den orduya talimat

Tatbikatı kızı Kim Ju Ae ile birlikte yerinde yöneten Kim Jong Un, düşmanların Kuzey Kore’ye yönelik saldırgan hamlelerinin giderek daha belirgin hale geldiği mevcut durumun, ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını daha da güçlendirmesini gerekli hale getirdiğini söyledi. Orduya nükleer saldırılara tam hazırlık talimatı veren Kim, bu tür tatbikatların gerçek bir savaşın simüle edilmiş koşulları altında sürekli olarak yapılmasının, ordunun beklenmedik durumlara acil müdahalede bulunabilmesi ve her an ezici bir nükleer karşı saldırı yapabilmesi için önemli olduğunu ifade etti. Nükleer silaha sahip bir devlet olmanın savaş caydırıcılığını sağlamak için tek başına yeterli olmadığının altını çizen Kim, "Ancak, gerçekleştirilebilecek nükleer saldırılara karşı her an ve isabetli şekilde yanıt verilmesini sağlayacak hazırlıkları tamamladığımızda, savaşı caydırmak gibi önemli bir stratejik görevi yerine getirebiliriz" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore’den misilleme

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin bölgede geçtiğimiz hafta başlattığı ortak "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına misilleme olarak füze denemeleri gerçekleştirmişti. Son olarak dün Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlattığı açıklanmıştı.