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Kuzey Kore hipersonik füze denediğini duyurdu

Kuzey Kore dün test edilen füzenin Hwasong-8 tipi hipersonik bir füze olduğunu duyurdu.

Genel 29.09.2021, 09:31
Kuzey Kore hipersonik füze denediğini duyurdu

Kuzey Kore dün test edilen füzenin Hwasong-8 tipi hipersonik bir füze olduğunu duyurdu.

Japonya ve Güney Kore’nin dün yeni bir silah testi gerçekleştirdiğini açıkladığı Kuzey Kore, yeni füze denediğini doğruladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan haberde, Savunma Bilimleri Akademisi’nin Jagang eyaletindeki Toyang-ri bölgesinde Hwasong-8 tipi hipersonik bir füzeyi test ettiği kaydedildi. Füzenin Kore İşçi Partisi’nin 8. kongresinde kabul edilen silah sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 5 yıllık planın öncelikli 5 hedefinden biri olduğu belirtildi. Silahın geliştirilme aşamasının bilimsel ve güvenilir bir şekilde bir adım ileriye taşındığı ifade edildi.

Tansiyonu artırdı

Japonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, Pyongyang’ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirilmiş, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini doğrulamıştı. Geçtiğimiz 15 Eylül’de bir füze denemesi daha gerçekleştiren Pyongyang’ın dünkü girişimi bölgede tansiyonu artırmış, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın kurmaylarına "detaylı analiz" ve "acil durumlara karşı hazırlık" talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı.

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