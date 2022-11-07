Son Dakika
Kooperatif yönetiminin iddialarını yalanlayan firma; “Karşılıklı davaların devam ettiği bir konuda kamuoyu yanlış yönlendiriliyor”
Kuzey Irak şehidi Hatay’da son yolculuğuna uğurlanıyor
Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) cenazesi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Genel 07.11.2022, 15:57
Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) cenazesi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi.