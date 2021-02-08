Kuzey Ege’de fırtına

Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde öğleden sonra kuvvetli fırtına etkili oldu.

Meteoroloji’nin Çanakkale ve Balıkesir için turuncu alarm verdiği fırtına, Ayvalık’ta küçük balıkçı teknelerini batırdı. Bu gece başlaması beklenen kuvvetli yağışla Ayvalık’ta daha da etkili olması beklenilen fırtınanın Gömeç ile Burhaniye ilçelerinin kırsal mahallelerinde de etkili olması bekleniyor.