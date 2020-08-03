Kuzey Ege’de bayram bereketi yaşandı

Kuzey Ege’de yer alan Balıkesir’in Edremit körfezinde bayram hareketliliği yaşandı. Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde otellerde yüzde yüz doluluk yaşanırken, gündüzleri mavi bayraklı plajlarda denize giren vatandaşlar, akşamları da çarşıları doldurdu.

Kuzey Ege’de yaşanan kurban bayramı hareketliliği, bu sezon pandemi sebebiyle umduğunu bulamayan esnafları sevindirdi. Bayramın iyi geçtiğini anlatan esnaflar, bayram sonrası da hareketliliğin devam etmesini beklediklerini söyledi. Ören esnaflarından Rüya Yıldız, “ Biz Ören’de esnaflık yapıyoruz. Bayram, Ören esnafı için iyi geçti. Böyle bir şey bekliyorduk. İnşallah devamı da gelir” dedi. Adem Teslim’de, “Bu sene geçen sene gibi değil. Ancak, bayramda bir nebze olsun iyi oldu. Bayramda satışlarımız iyi oldu. Esnaflarda kampanya üzerine kampanya yaptı. Biz de, su ve çaydan para almadık ve bedava tatlı ikramı yaptık. İnşallah daha iyi oyacak. Beklentimiz bu” dedi. Cem Canpolat ise, “ Ören’imiz çok güzel. Bu sene bayramdan memnunuz. Bayram güzel geçti. Herkesi Ören’e bekliyoruz” dedi.