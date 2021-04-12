banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Rusya'dan üstü kapalı Türkiye'ye uyarı!
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'

Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Alanya’da atıl vaziyetteki su kuyusuna düşen tilki kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Genel 12.04.2021, 16:33
2
Kuyudan kurtarılan tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Alanya’da atıl vaziyetteki su kuyusuna düşen tilki kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alanya’da bir tilki atıl vaziyette bulunan su kuyusuna düştü. Su kuyusundaki tilkiyi fark eden bir vatandaş Alanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği personelleri, kuyuya düşen tilkiyi başarılı bir operasyonla kurtardı. Yapılan muayene ve kontroller sonucunda herhangi bir yaraya rastlanılmayan tilki, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
açık