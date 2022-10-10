Kuveyt, sporda rotayı Bursa’ya çevirdi

Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Al Sabah ile Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Al Sharji, Bursa’da Kuveyt Futbol Kulüpleri’nin kamp yapabilecekleri tesislerde incelemelerde bulundu.

Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Sheikh Fahad Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah, Kuveytlilerin Türkiye’de en çok ziyaret ettikleri şehrin Bursa olduğunu belirterek, spor alanında da yeni birlikteliklerin oluşmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Al Sabah ile Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Muhammad Sultan Al Sharji, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Bursa Atlas Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşpınar’ın refakatinde Bursa’ya geldi. Heyet ilk olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Bursa’nın uzun yıllardır Kuveyt ve Kuveytlilerle olan samimi iletişiminden söz eden Başkan Aktaş, “Bursa Kuveytlilerin çok sevdiği bir şehir. Bu anlamda spor kulüplerinin kamp yapmaları açısından da oldukça elverişli özelliklere sahip. Tarihi, doğası ve lezzetleri zaten tüm yabancı misafirlerimiz tarafından keşfedilmiş olan Bursa’nın spor kulüplerinin de tercih noktalarından biri haline gelmesi bizi sevindirir” diye konuştu.

Sportif ilişkilerin gelişmesi önemli

Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Sheikh Fahad Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah da Türkiye’de ve Bursa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Bursalıların Kuveytlileri her zaman üstün bir misafirperverlikle ağırladığının altını çizdi. Türkiye makamlarıyla Kuveyt arasında süre gelen ticari ve sosyal ilişkilerin gelişerek devam ettiğinin altını çizen Al Sabah, sportif alanda da bu ilişkilerin güçlenmesinin kendilerini daha da mutlu edeceğini söyledi. Uludağ’ın da kış turizmi ve kış sporları açısından önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Al Sabah, kış sezonunda da Uludağ’a geleceklerini ve burada da bir dizi incelemelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

“Kuveytliler Bursa’da kendini evinde hissediyor”

Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Muhammad Sultan Al Sharji, Kuveytliler’in Türkiye’de en çok ziyaret ettiği şehrin Bursa olduğunu vurgulayarak bunun rakamlarla da gözler önüne serildiğini belirtti. 2019 yılı verilerine göre 375 bin Kuveytli’nin Türkiye’yi ziyaret ettiğini, en çok ziyaretin ise Bursa’ya yapıldığının altını çizen Al Sharji, “Bursa’nın özellikle doğası, parkları ve yeşil alanları Kuveytli turistler için en cezbedici noktalar. Bunun yanında Bursalıların sıcak kanlı misafirperverliği ile lezzetli yemekleri de vatandaşlarımızı Bursa’yı tercih etmeye itiyor. Güvenilir bir şehir olması da Kuveytlilerin Bursa’da kendilerini evinde hissetmelerini sağlıyor. Bunun için Bursa ile Kuveyt arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek devam etmesi çok önemli” diye konuştu.

“Kuveyt ile Bursa arasında yeni işbirlikleri için çalışıyoruz”

Bursa ziyaretlerinde Kuveytli heyete eşlik eden Bursa Atlas Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşpınar, Kuveyt ile Bursa arasındaki ticari ilişiklerin yanı sıra bir gönül bağı olduğunu söyledi. Kuveytlilerin Bursa’yı her yönüyle çok sevdiklerini anlatan Taşpınar, şimdi de sprotif alanlarda Bursa’yı değerlendirmek istediklerini kaydetti. Daha önce birkaç Kuveytli Futbol Kulübü’nün Bursa’da kamp yapma fırsatı bulduğunu hatırlatan Taşpınar, “Bu kamplardan oldukça memnun kalındı. Sonrasında ise Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Al Sabah da, şehrimizi ziyaret ederek yeni kamp ve çalışma alanlarıyla ilgili incelemelerde bulunmak istedi. Bursa ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Umuyorum ki bu ziyaret Kuveyt ile Bursa arasında yeni işbirliklerine vesile olacaktır” şeklinde konuştu.