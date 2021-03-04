Kuvayi Milliye Derneği’nin kuruluşunun 70. yıldönümü kutlanıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kuvayi Milliye Derneği’nin kuruluşunun 70. yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Derneğin 2. başkanı İsmail Taşgit, yönetim ve dernek üyeleri ile ZİÇEV Tarsus Şube Başkanı Kemal Duru, Tarsus Gençlik Derneği Başkanı Durmuş Deniz Özdemir, Tarsus Şehir Mezarlığında bulunan Kuvayi Milliye kabristanında bir araya geldi.

Burada Abdulvahit Karabacak’ın okuduğu Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla şehitler ve vefat etmiş Kuvayi Milliyeciler için dua edildi.

Tarsus Şehir Mezarlığında bir araya gelen dernek üyeleri hem kuruluşun 70. yılını kutladı, hem de Kuvayi Milliyecilerin kabirlerinde dua ettiler.

Yine Kuvayi Milliyeciler, hayatını kaybetmiş tüm şehitler ve dernek üyeleri için Cuma Namazı öncesi Ulu Camide Mevlidi Şerif okutacaklar.