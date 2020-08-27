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Kütahyalı 3 bin 800 şehidin kimliği tespit edildi

KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK, BÜYÜK TAARRUZ’UN 98. YIL DÖNÜMÜNDE TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ KÜTAHYA ŞUBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ. BAŞKAN OKAT İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TALEPLERİNİ DİNLEYEN VALİ ÇELİK, KENDİSİNE İLETİLEN TALEPLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ KURUM MÜDÜRLERİNE TALİMAT VERDİ VE KONULARIN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞINI SÖYLEDİ.

Genel 27.08.2020, 12:48
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Kütahyalı 3 bin 800 şehidin kimliği tespit edildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, 1. Dünya Savaşı’nda şehit olan 3 bin 800 Kütahyalı şehidin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi.

Okat, "Şehitlerimizin isimlerini hem müzemizde sergileyeceğiz, hem de dijital ortama taşıyacağız" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümünde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Okat ile yönetim kurulu üyelerinin taleplerini dinleyen Vali Çelik, kendisine iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi ve konuların bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından hazırlanan, içerisinde şehit ve gazilerin bilgilerinin kristallere işlenmiş halinin sergilendiği “Şehit ve Gazi Müzesi”ni de ziyaret eden Vali Çelik, “Şehit ve gazilerimizi çok güzel tasvir etmiş, hayatımızın bir parçası haline getirmişsiniz. Binaya ruh vermişsiniz. Güzel bir örnek teşkil eden müzenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çelik’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ahmet Asım Okat, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği bünyesinde oluşturulacak 1. Dünya Savaşı Müzesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Okat, “Farklı cephelerde savaşan 3 bin 800 şehidimizin kimliği tespit edildi. Şehitlerimizin isimlerini hem müzemizde sergileyecek hem de dijitale taşıyacağız” diye konuştu.

Bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, “Rabbim, çıktığımız yolda vatana, millete hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin; şehitlerimize, gazilerimize bizi utandırmasın, başımızı eğdirmesin” dedi.

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