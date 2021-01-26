Kütahya’da "Maradona" seferberliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde 54 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Doymaz’ın bakım evine gönderilmesine tepki gösteren köylüler, şahsın köye geri getirilmesi için imza kampanyası başlattı.

Köy Muhtarı Erdoğan Demir ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı makamında ziyaret ederek, “Maradona” lakaplı Mehmet Doymaz’ın götürüldüğü Yozgat’taki bakım evinden köye geri getirilmesi için destek olmasını istediler.

Köylülerin “Maradona geri dönsün” başlıklı imza kampanyasına imza atarak destek veren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Hisarcık ve Hasanlar halkı tarafından çok sevilen ’Maradona’ diye anılan Mehmet abimizin köye dönmesini istiyoruz. Çünkü biz saf ve temiz kalpli Maradona’nın bakım evinde kendisine zarar verebileceğini düşünerek bir an önce köyüne gelmesini istiyoruz. Belediye olarak bugüne kadar kardeşimizin her türlü ihtiyacını karşılamıştık, geri döndüğü takdirde de karşılamaya hazırız” dedi.

Zihinsel engelli Mehmet Doymaz’ın kardeşi Hüseyin Doymaz, abisinin bakımı ve temizliğiyle kendisinin ilgilendiğini belirterek, ”20 gün önce Tavşanlı Sosyal Hizmetlerden gelen görevliler abimin evinin pis ve bakımsız olduğunu, bu nedenle abimi bakımevine gönderip göndermeyeceğimi sordular. Denemek amacıyla ben de kabul ettim. Ama ben abimin kendi evinden başka yerde kalamayacağını biliyorum. Cahilliğim yüzünden kimseye danışmadan Sosyal Hizmetler görevlilerine abimin bakım evine gönderilmesine onay verdiğim için çok pişmanım” diye konuştu.

Köy halkı olarak Mehmet Doymaz’ın köylerine geri gelmesini istediklerini söyleyen Mehmet Kırlı, ”Biz ondan memnunduk. Kendine göre yaşantısı ve alışkanlıkları vardı, bunlardan vazgeçiremedik. Ama Mehmet köyümüzün sembolü haline gelmişti. Onun geri gelmesini istiyoruz” dedi.

Mehmet Doymaz’ın hiç kimseye zararının olmadığını söyleyen köy halkından Erkan Karadana, ”Neden bakım evine götürüldü aklım ermiyor. Köy halkı olarak biz kendisine alışmıştık. Onun köyden götürülmesi köy halkına çok dokundu” diye konuştu.

Köy halkı olarak Mehmet Doymaz’ın gidişinden rahatsız olduklarını ifade eden Köy Muhtarı Erdoğan Demir,” Mehmet Doymaz’ın kalacağı ev 2018 yılında Kaymakamlık tarafından yaptırıldı ve gerekli malzemeleri temin edildi. Kardeşi ve köylüler kendisine bakıyordu. Mehmet Doymaz’ın köye geri dönmesi için imza kampanyası başlattık” şeklinde konuştu.