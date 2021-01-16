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Kütahya’da kar keyfi şölene dönüştü
Kütahya’da bir grup vatandaş, önce kartopu oynadı sonra da karın üzerinde müzik eşleğinde gönüllerince eğlendi.
Genel 16.01.2021, 23:19
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Kütahya’da bir grup vatandaş, önce kartopu oynadı sonra da karın üzerinde müzik eşleğinde gönüllerince eğlendi.
Kütahya’da Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bir grup vatandaş, kar keyfini adeta şölene dönüştürdü. Önce kartopu oynayan vatandaşlar sonra da karın üzerinde müzik eşleğinde doyasıya eğlendi.
Uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirten vatandaşlar, "Beyaz güzelliği özlemişiz. Bir kaz saat içinde şehrimizin her tarafı beyaza büründü. Bizler de sokak kısıtlamasını göz önünde bulundurarak, yürüme mesafesinde karın tadını çıkarttık" dedi.Bu arada, Kütahya’da kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği belirtildi.
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