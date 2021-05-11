Kütahya’da Filistin’e destek konvoyu

Kütahya’da, İsrail’in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Mescidi Aksa’ya karşı yönelik çirkin planlara tepki gösterildi. Kütahya’da hizmet veren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde akşam saatlerinde Türk, Filistin ve bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bir araya geldi. Grup adına burada açıklama yapan Memur-Sen Kütahya il Temsilcisi Fatih Köse Filistin’in her geçen gün siyonist İsrail’e karşı karşıya kaldığını söyledi. Köse, "Kovidi stratejik bir aparata dönüştüren ve insanlığın bu zayıf zamanında hayasızca ilk kıblemiz mescidi aksaya saldıran terörist İsrail’i telkin etmek askeri bir durumu arz etmektir. Biz şunu da biliyoruz başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve malesef onların kurduğu kirli sistem görmezden gelenler terörist İsrail’in kanlı stratejisini küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadırlar. Terörist İsrail bu kadar fütursuz bu kadar hayasız davranmaktadır, onun için eli kanlı İsrail kan ve vahşet ile şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tamda bu yüzden herkes sussa da Filistin’de Kudüs’te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmadan bu kirli düzenin üstünü örtmeye çalıştığı hakikati hatırlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Grup daha sonra İsrail’in zulmüne dikkat çekmek için şarkılar eşliğinde şehirde tur atarak Filistin ve Türk bayraklarını açtılar.