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Kütahya’da aylar sonra ilk cuma coşkusu

KÜTAHYA'DA, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE YAKLAŞIK 2,5 AYDIR CAMİYE GİDEMEYEN CEMAAT, İLK CUMA NAMAZINDA COŞKU İÇİNDE BİR ARAYA GELDİ.

Kütahya’da aylar sonra ilk cuma coşkusu

KÜTAHYA'DA, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE YAKLAŞIK 2,5 AYDIR CAMİYE GİDEMEYEN CEMAAT, İLK CUMA NAMAZINDA COŞKU İÇİNDE BİR ARAYA GELDİ.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:06
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Kütahya’da aylar sonra ilk cuma coşkusu

Kütahya’da, Korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 74 gündür camiye gidemeyen cemaat, ilk cuma namazında coşku içinde bir araya geldi.

Tarihi Ulu Camii’nde ve bir çok alanda cuma namazını kılan cami cemaati, duygusal anlar yaşadı.

Kütahya’da tarihi ve manevi atmosferi ile Ulu Camii’nde bir araya gelen cemaat, cuma namazını coşku içinde eda etti.

Öğle saatlerinde ise seccadeyesini alarak camiye gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralları nedeniyle cami avlusuna sığmadı. Bazı vatandaşlar cami çevresindeki yeşil alanlar bazı vatandaşlar ise cami duvarı ve müftülük binası yanında namaz kıldı. Cami önlerinde görev yapan polis ekipleri maskesiz camiye gelenleri uyardı.

Kütahyalı vatandaşlar, "Yüzlerce yıl asırlık Ulu Camii bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir cami. Bu cuma namazında cami, cemaati özledi, cemaat camiyi. Hiçbir zaman asırlarca camiler cumasız kalmamıştı. Bu tarihi mabet ve mekan özlediği günlere kavuşacak. Bu Cuma Müslümanların ve camimizin bayramı oldu" diye konuştular

Vatandaşlar, bu manevi atmosferi yeniden yaşadıkları için çok mutlu olduklarını manevi olarak duygusal anlar yaşadıklarını ifade ettiler.

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