Kütahya’da aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü. Öğleden sonra başlayan kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü.

Kütahya’da bir anda etkisini artıran kar yağışı, park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 6, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Vatandaşlar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Martta yağan kar da bizleri sevindirdi" dedi.

Bu arada, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, kentte 3 gün boyunca zirai don uyarısında bulundu. Öte yandan, Kütahya’nın Domaniç ilçesini Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlayan bin 500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.