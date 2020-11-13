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Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

İHA, KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Genel 13.11.2020, 11:36
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Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi

Yapımı devam eden 510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi.

Evliya Çelebi Mahallesi’nde yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. 956 işçinin çalıştığı inşaatta betonarme işlerinin yüzde 91 oranında tamamlandığı belirtildi. Yetkililer, 31 Aralık 2021 tarihinde hizmete açılacak olan hastane inşaatında halen mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesinde odaların 159’unun tek kişilik, 136’sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.

Bu arada, 100 yatak kapasiteli Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin betonarme işleri tamamlandığı kaydedildi.

Hastanenin maliyetinin 538 milyon TL olduğu ifade edildi.
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