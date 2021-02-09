Kütahya Frig Vadisi’nde çiğdemler kış mevsiminde çiçek açtı

Kütahya Frig Vadisi’nde baharın habercisi çiğdemler, kış mevsiminde çiçek açtı.

Kütahya merkeze bağlı İnli ve Söğüt köylerinde bulunan vadinin bayırlarında baharın müjdeleyici olarak bilinen çiğdemlerin bu ayda çiçek açması vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar, Kütahya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların tabiatı da etkilediğini belirttiler.

Frig Vadisi bölgesindeki İnli ve Söğüt köyünde oturan vatandaşlar, "Burası, gizli bir Kapadokya’dır. Sadece deniz, kum ve güneş turizmi anlayışının dışında, insanları Anadolu’nun içlerine çekmek suretiyle kültürel turizm, dağ turizmi, yayla turizmi vesilesiyle turizmden istediğimiz payı almak istiyoruz. Vadi bölgesinde kış ortasında çiğdemler çiçek açtı. Çiçek açan çiğdemler, vadiyi ayrı bir güzelliğe bürüdü. Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz. Bilindiği gibi, Firgyalılar asırlar önce bu kaya evlerinde yaşamıştı" dediler.

Çiğdemlerin çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen kaya evlerin kalıntıları, İHA tarafından havadan da görüntülendi.