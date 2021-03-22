Kütahya Demirciören Göleti’nde doluluk oranı yüzde 95

Kütahya’daki Demirciören Göleti’nde doluluk oranının yüzde 95 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Kütahya’da şubat ve mart aylarında etkili olan kar yağışlarıyla birlikte su seviyesi düşen barajlar ve göletler yeniden dolmaya başladı. Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2006 yılından bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerini suladığı Demirciören Göleti’nde doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Demirciören köyü muhtarı Hasan Demir, son yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti. Demir, nisan ya yağmurlarıyla birlikte göletin doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. Muhtar Hasan Demir, "Demirciören Göleti’nden 15 yıldır yaklaşık bin 200 dekarlık tarım alanı sulanıyor. Bölgede çitçilerimiz çilek, domates ve marul gibi ürünler yetiştiriyor. Gölette doluluk oranı şu an yüzde 95. Önümüzdeki günlerde bu oran yüzde yüz seviyesine ulaşacaktır. Son yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesi tamamen ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

Göletteki su seviyesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.