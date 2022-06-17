Kuştepe’de rap rüzgarı: Kaymakam, belediye başkanı ve emniyet müdürleri çocuklarla şarkı söyledi

Şişli Kuştepe’de “Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara“ projesi çerçevesinde bir okulda program düzenlendi. Okul öğrencilerinden oluşan koro tarafından şarkı ve türkülerin söylendiği etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. İlçe kaymakamı ve protokol de gösterilere katılarak, çocuklarla birlikte “Hayallerim Emniyette” isimli rap parçasını söyledi. Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, projenin önemine dikkat çekerek, “Bu ülkede bir tane bile feda edilecek çocuğumuz yok. Herkesi kucaklamak zorundayız” dedi.

Şişli Kuştepe’de Toplum Destekli Polislik faaliyeti çerçevesinde “Ses Ver Hayata Emniyetli Yarınlara“ çalışması hayata geçirildi. Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Belediyesi ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği projede, Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulunda bulunan öğrenciler yer aldı. Okuldaki öğrencilerden çocuk korosu ve resim grubu oluşturuldu. Üç aylık bir çalışma sonucunda, okuldaki duvarlar çocuklar tarafından boyandı ve koro konser için hazır hale geldi. Okuldaki Roman öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri için dün saat 17.00’de bir program düzenlendi. Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli ilçesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Belma Aldemir, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir, Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Şişli Polis Merkezi Amiri Gaffari Doğan, Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran, gösteride yer alan çocukların aileleri ve mahalle halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, okul öğrencilerinden oluşan koronun sahneye çıkması ile devam etti. Korodaki öğrenciler, eğitmenleriyle birlikte pek çok parça seslendirdi, izleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra, polis ağabey ve ablaları da onlara katıldı ve okul bahçesinde eğlenceli anlar yaşandı. Programı büyük bir dikkatle takip eden Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kuştepe’de böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu çocuklara devletin en iyi imkanlarını sağlamak zorunda olduklarını söyledi.

“Bu ülkede bir tane bile feda edilecek çocuğumuz yok, herkesi kucaklamak zorundayız”

Programda konuşan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Özellikle Kuştepe gibi, zamanında ismi daha çok suçla anılan bir yerde, çocuklarımıza devletin her imkanı sağlamak, onların içerisinde bir yetenek, beceri varsa, bunu ortaya çıkartabilmek için devletin hadiseye böyle bir sosyal anlayışla bakarak böyle bir organizasyonu yerine getirmesi çok daha zor bir şey. O yüzden ben, emniyet müdürümüze, çalışanlarına, bütün milli eğitim müdürlüğü teşkilatına ve personellerine teşekkür ediyorum. Bizim bir tane bile feda edilecek çocuğumuz yok bu ülkede. Bizim tane kendi kaderine bırakılacak çocuğumuz da yok. Bütün herkesi kucaklamak zorundayız. Biz bütün çocuklarımıza devletin en iyi imkanlarını sağlayıp hem Rabbimiz hem de büyük Türk milleti adına sevgimizle kucaklamak zorundayız” dedi.

“Şişli modeli örnek bir modeldir”

Kuştepe’de gerçekleştirilen bu projenin son derece önemli olduğunu belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Uyuşturucu belasına bulaşmış, yoksullukla boğuşan, bir sürü sıkıntısı olan insanlara böyle bir dönemde devletin şefkatli elinin ulaşması kadar önemli bir şey yoktur. Göreve gelmemden bu yana gerek kaymakamımız, gerek emniyet müdürümüz, gerek İstanbul Valimiz, gerekse diğer kamu görevleriyle, övünerek söylüyorum, Şişli modeli örnek bir modeldir” diye konuştu.

“Bu proje son değil, bir başlangıç”

Bu projenin bir başlangıç olduğunu önümüzdeki yıllarda sürdürmek istediklerini ifade eden Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da, “Burada öncelikle bir çocuk korosu, bir de resim grubu oluşturmak istedik. Çocuk koromuzla yaklaşık 3 aylık bir eğitimimiz oldu. Çok iyi neticeler aldık. Resim grubumuz çok büyük emeklerle duvar resimlerini çıkardı. Çocuklarımızın “Hayallerim Emniyette” sloganı bizim için çok önemli. Bu bir son değil, bu proje bizim için bir başlangıç. Özellikle Roman çocuklarımızın yetenekleri üzerinden bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Bu yeteneklerin, geliştiğini, ilerlediğini ve bir gelecek vadettiğini gördük. Bu bizim için çok önemli, çok kıymetli. Önümüzdeki yıl da bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Koroda yer alan öğrencilerin yanı sıra, bir polis memuru da sahnede şarkı ve türküler söyledi. Polis memuru, seslendirdiği “Mağusa Limanı” türküsünü, 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’a ithaf etti. O anlarda okul bahçesinde duygu dolu anlar yaşandı.

Kaymakam ve protokol, çocuklarla rap şarkısı söyledi

Okul korosunun gösterisinin sona ermesinin ardından, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya mikrofonu bir kez daha eline aldı. Kaya, çocukların seslendirdiği “Hayallerim Emniyette” isimli rap şarkısını çok beğendiğini ve bir kez daha dinlemek istediğini söyledi. Çocuklar da kaymakamın bu isteğini kırmayarak yeniden sahneye geldi. Kaya, protokolde bulunanları da sahneye davet etti ve hep birlikte rap parçası söylendi. İzleyenler de bu parçaya alkışlarla eşlik etti.

Projeye katılan çocuklara hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.