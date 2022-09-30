Kuştepe’de metruk binalar tek tek yıkılıyor

Şişli Kuştepe Mahallesi’nde asayiş olaylarının yaşandığı 18 metruk binanın 2’si belediye ekiplerince yıkıldı. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya alana gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Şişli Kuştepe Mahallesi’nde çeşitli asayiş olaylarının yaşandığı 18 metruk binanın yıkımına başlandı. Zaman içinde terk edilen ve kamu güvenlik açısından tehlike arz eden binalardan 2’si belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çalışmaları Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da inceledi.

"Ciddi asayiş olayların yaşandığı Kuştepe’de metruk bina yıkımımızı başlatıyoruz"

Metruk binalarda uyuşturucu başta olmak üzere bir çok suçla karşılaşıldığını belirten Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya “Bugün Şişli Belediyemize bağlı Kuştepe mahallemizde Belediye Başkanlığımızla birlikte buradaki metruk yapıların yıkımıyla ilgili süreci başlatıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Kuştepe’de ve Şişli’mizin diğer mahallelerinde, zaman içerisinde kullanılmayan, terkedilen ve ciddi asayiş olaylarının yaşandığı metruk yapılar söz konusu. Bu metruk yapılar içerisinde bölgenin hem durumuna göre uyuşturucu başta olmak üzere diğer suçları görüp karşılaşabiliyoruz. Bizim Emniyet Müdürlüğü’müz bu metruk binaları her akşam kontrol etmekte ve içerisinde asayiş olayına meydan vermemek için yoğun çaba sarf etmekte” dedi.

"Şişli’de 111 tane metruk yapımız söz konusu"

Metruk binaların birçok suça ev sahipliği yaptığını söyleyen Kaymakam Kaya, “Bizim Şişli ilçemizde toplam 111 tane metruk yapımız söz konusu. Bunlardan 64 tanesi sit alanı içerisinde kalmakta ve Belediye Başkanlığı tarafından giriş çıkışın engellenmesini için tedbirler alınmış vaziyette, ancak 47 tanesi ise sit alanı içerisinde kalmayan, terkedilen ve uyuşturucu başta olmak üzere bununla benzer birçok suça ev sahipliği yapar konuma gelmiş bulunmakta. Dolayısıyla bugün, İçişleri Bakanlığı’mızın emirleri doğrultusunda, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda sayın Vali’mizin gözetim ve denetiminde gelen sıralı emirleri Belediye Başkanlığı’mıza ilettik. Kendileri sağ olsunlar Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Fen işleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü başta olmak üzere kaymakamlığımızın talepleri doğrultusunda Kuştepe mahallesinde bulunan 18 tane metruk yapının ihalesini yapmış bulunmakta bunlardan 14 tanesi bugün ile beraber yıkılma sürecine başlıyor” şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızı tedirgin eden yerler yıkılacak"

Metruk binaların ilkinin yıkılacağı yerden devamının da yıkılacağını işaret eden Kaymakam Kaya, “Dolayısıyla biz Kuştepe Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerimizde her türlü önleyici tedbiri bir taraftan alırken, bu asayiş olaylarına gebe olan aynı zamanda orda yaşayan sakinlerimizi, apartmanda yaşayan vatandaşlarımızı tedirgin eden yerleri bugün yıkacağız. İnşallah bu metruk yapının yıkımıyla beraber bu sokaktan geçen vatandaşlarımız, daha rahat daha huzurlu bir şekilde hayatlarına devam edecekler” dedi.

Mahalleli yıkım kararından memnun

Mahalle sakinleri metruk binaların yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallenin daha güvenli hale geldiğini dile getirdi. Kuştepe’de yaşayan Ufuk Ünlü “Bu binalarda uyuşturucu içiliyor Kuştepe gibi bir yerde zaten sizde biliyorsunuz. En güzel kararı almışlar bana kalsa burada her yeri yıkarım kentsel dönüşüme veririm. Tıpkı Hacıhüsrev’de olduğu gibi. Uyuşturucunun batağı olmuş burası sonuçta. Yani buradaki teyzelere de sorsanız onlarda benimle aynı şeyi söylerler” şeklinde konuştu.