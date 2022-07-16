Kuşadası’ndan İstanbul’a gelen dev gemi havadan görüntülendi

Galataporta demirleyen dev geminin İstanbul Boğazındaki geçişi havadan görüntülendi.

Rıvıera isimli gemi Kuşadası’ndan İstanbul’a geldi. Gemi İstanbul Boğazı’nda tur atarak Galataporta demirledi. 238 metre ve 32.2 genişliğinde olan devasa gemi İstanbul Boğazı’ndan geçişi görsel şölen oluşturdu. Geminin boğazdan geçişi drone ile görüntülendi.