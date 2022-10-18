Kuşadası Körfezi’ndeki deprem, İzmir’de hissedildi

Merkez üssü Kuşadası Körfezi’nde 13.27’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İzmir’de de hissedildi. Depremin şiddeti, İzmirli vatandaşlara 30 Ekim 2020 depremini hatırlattı.

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde saat 13.27’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6.33 km olarak ölçülen deprem, İzmir’de de hissedildi. İzmirli vatandaşlar, 30 Ekim 2020 depremini hatırlatarak en ufak depremde o günü hatırladıklarını ancak deprem bölgesi kentte sarsıntılara alışık olduklarını belirtti.