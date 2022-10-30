Kuryelerin 29 Ekim coşkusu

Kuryeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ile kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşku ile kutlandı. Vigo kuryeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı onlarca şehirde yüzlerce moto kuryenin katılımı ile gerçekleştirdikleri kortejlerle kutladılar. Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen kutlamaların ardından değerlendirmelerde bulunan Vigo Pazarlama Müdürü Eray Akıncı, “Bugün 100’üncü yıla bir kala sahada görev yapan arkadaşlarımızla birlikte kutlamalara dahil olmak istedik. Kortej düzenlediğimiz her ilde, geçtiğimiz her sokak ve caddede vatandaşların sevgi gösterilerine tanık olduk. Tüm kurye arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.