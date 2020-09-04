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Kurutmalık domateslerle hem Elazığ haritası, hemde ay-yıldız oluşturuldu

ELAZIĞ’DA 20 BİN DEKAR ALANDA YILLIK YAKLAŞIK 70 BİN TON CİVARINDA YAPILAN KURUTMALIK DOMATESLER, TOPLANARAK SERİLDİ. TARLA GÜNÜ KAPSAMINDA DOMATESLERLE "AY-YILDIZ" OLUŞTURULDU

Genel 04.09.2020, 15:04
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Kurutmalık domateslerle hem Elazığ haritası, hemde ay-yıldız oluşturuldu

Elazığ’da 20 bin dekar alanda yetiştirilen 80 bin ton civarında yapılan kurutmalık domates nedeniyle tarla günü düzenlendi. Tarla günü kapsamında domateslerle hem kentin haritası hemde ay-yıldız oluşturuldu.

Merkeze bağlı Beşik köyünde, ‘Organik Kurutmalık Domates’ tarla günü etkinliği düzenlendi. Elazığ genelinde 20 bin dekar alanda yaklaşık 80 bin ton civarında üretilen domatesler, bir taraftan hasat edilirken diğer taraftan da ikiye bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan sonra satışa hazır hale gelecek olan domateslerin her yıl ülke geneline ve dünyanın birçok yerinde gönderildiği belirtildi. Hasat programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, işçiler ile sohbet edip, onlarla birlikte çalıştı. Etkinlik kapsamında kurutmaya bırakılan domateslerle 7 dönümlük alanda hem kentin haritası çizildi, hemde ay yıldız oluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikte bilgi veren İl Müdürü Turan Karahan, "Bu salgınla birlikte bizler, özellikle Elazığ ilinde de bir karış toprağımızın boş kalmaması adına bütün paydaş kurum kuruluşlarla birlikte hareket ediyoruz. Üretimimizi her geçen gün kat kat arttırarak sadece Elazığ iline değil hem bölgeye hem de Türkiye’deki bütün insanların sofrasına bu ürünleri ulaştıracağız. Özellikle sebze üretimi ile ilgili Elazığ ili bölgenin öncüsü olmuştur. Bölge, sebze ihtiyacının büyük bir kısmını buradan karşılamaktadır. Domates üretimi ile ilgili yaklaşık 20 bin dekar alanda yıllık ortalama 80 ile 100 bin ton arasında domates üretimi gerçekleştiriyoruz. Son 3 yıldır bunun büyük bir kısmını sahada görüldüğü buradan karşılanıyor. ‘Ay-yıldızla’ süslenmesi bizim için ayır bir gurur kaynağı olmuştur. Bu vesileyle tekrar üreticimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bizler domatesimizi kurutmalık olan organik bir şekilde dünyadaki bütün insanların sofrasına ulaştırma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Üretici Üzeyir Yıldız ise kurutmalık domatesler ile Elazığ’ın haritasını oluşturarak içi de ay-yıldız yaptıklarını belirterek, “Organik tarımla uğraşıyorum. Domatesleri de organik solucan gübresi kullanarak üretiyorum. Organik olduğu için de ürünlerimize pek fazla müdahale edemiyoruz. Ürünlerimiz olgunlaştıktan sonra hasat mevsimi başladı. Ondan sonra domatesleri toplayıp kurutuyoruz. Kuruttuğumuz ürünleri de dökme olarak paketleyip ihracat firmalarına veriyoruz. Onlar da Almanya, Fransa ve Rusya’ya gönderiyor. Geçen sene de hemen hemen bu ölçüde bir üretim yaptık. Bu yaptığımız üretimi de geçen sene yine dışarı ülkelere sattık. Geçen sene yaptığım ürünle sade ‘ay-yıldız’ yaptım. Bu sene kendi memleketimizde bu ürünün çıkabileceği göstermek açısından Elazığ’ın haritasını yapıp Türk bayrağı yaptık”ifadelerini kullandı.

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