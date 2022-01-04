Kurtuluş koşusunda dereceye girebilmek için ter döktüler

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “7 Ocak Zafer Koşusu” düzenlendi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca yağmur altında koşan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Osmaniye Belediyesi’nin bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla “7 Ocak Zafer Koşusu” düzenlendi. Zorkun Yaylası yolu üzerinde 7’den 70’e bir araya gelen yüzlerce sporcu zafer koşusunu kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından start düdüğü çalınan koşuda yarışmaya katılan sporcular yağmurlu havada birinci olabilmek için ter döktü. Yaklaşık 4 kilometre koşan sporcular belediyenin bahçesine kurulan bitiş noktasında koşularını sonlandırdılar. Bitiş noktasında sporculara su, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Belediye Başkanı Kadir Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Belediye Başkan Yardımları Mehmet Hulusi Akkuş, Hacer Burcu Yüceer ile Bekir Sıddık Karayiğit tarafından verildi.

Zafer koşusunda dereceye giren isimler ise şöyle:

60 yaş ve üzeri veteranlarda Nuh Erdoğan birinci, Adnan Ekinci ikinci, Hulisi Memişoğlu üçüncü

40 yaş üzeri kadınlar kategorisinde Şaziye Öğüt birinci, Şeyda Özçelik ikinci, Emine Yılmaz üçüncü

Belediye personeli kategorisinde Fazlı Şahin birinci, Kenan Kenar ikinci, Fatih Şahin üçüncü

40-60 yaş veteranlarda İsmail Kaban birinci, Cahit Barsan ikinci, Ferhat Gürsoy üçüncü

18 yaş üzeri erkekler kategorisinde Yusuf Can Yiğit birinci, Mesut Akpınar ikinci, Alper Fındık üçüncü

18 yaş üzeri kadınlar kategorisinde Şifanur Yiğit birinci, İrem Kuru ikinci, Asya Gül üçüncü

18 yaş ve altı erkekler kategorisinde Ramazan Kundakçı birinci, Musab Kundakçı ikinci, Emin Köksal üçüncü

18 yaş ve altı kadınlar kategorisinde Zeliha Çakıcıoğlu birinci, Nuray Karaç ikinci, Dua Kabakçı üçüncü oldu.