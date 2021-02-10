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Kurtulmuş’tan yeni Anayasa çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tüm siyasilere, ellerini ve ruhlarını taşın altına koyarak yeni Anayasayı yapma çağrısında bulunarak, "AK Parti’nin Anayasa çalışmaları siyasal gündemi oluşturmak için ortaya atılmış bir fikir değildir. Evet Anayasada çok değişiklikler yapıldı, çok değişiklikler yaptık. Hatta Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmeyi de Anayasa ile mümkün hale getirdik. Ancak hala bu Anayasanın içinde 1961 Anayası’nın, 1892 Anayasası’nın ruhu dolaşıyor. Faşist, baskıcı, jakoben ve milleti bir şekilde hizaya sokmak isteyen zihniyetin bazı görüntüleri Anayasanın içinde var. Bunlardan kurtulmak, yeni, çağdaş, katılımcı bir Anayasa yapmak Türkiye siyasetinin boynunun borcudur." dedi.

Genel 10.02.2021, 17:59
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Kurtulmuş’tan yeni Anayasa çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tüm siyasilere, ellerini ve ruhlarını taşın altına koyarak yeni Anayasayı yapma çağrısında bulunarak, "AK Parti’nin Anayasa çalışmaları siyasal gündemi oluşturmak için ortaya atılmış bir fikir değildir. Evet Anayasada çok değişiklikler yapıldı, çok değişiklikler yaptık. Hatta Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmeyi de Anayasa ile mümkün hale getirdik. Ancak hala bu Anayasanın içinde 1961 Anayası’nın, 1892 Anayasası’nın ruhu dolaşıyor. Faşist, baskıcı, jakoben ve milleti bir şekilde hizaya sokmak isteyen zihniyetin bazı görüntüleri Anayasanın içinde var. Bunlardan kurtulmak, yeni, çağdaş, katılımcı bir Anayasa yapmak Türkiye siyasetinin boynunun borcudur." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatının 7. Olağan İl Kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefete tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Biz yapmaya gayret ettik, karşımızda olanlar bozmaya gayret etti. Biz inşa etmeye çabaladık ve çabalıyoruz, onlar yıkmaya çabalıyor. Biz milleti birleştirmek, ulamak ve bütünleşmek için gayret ediyoruz, onlar bölmeye, parçalamaya gayret ediyor. Velhasıl suyu biz taşıyoruz, onlar testiyi kırıyor. Biz Türkiye’yi yeni ve güçlü bir Türkiye ufkuna yönlendiriyoruz, onlar Türkiye’ye gündelik suni tartışmalarla vakit kaybettirmeye çalışıyorlar. Velhasıl biz üzüm yemek, millete hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz, onların işi gücü, derdi bağcıyı dövmek. Biz onların yaptıklarına söylediklerine gülüp geçiyoruz. Cevaplarını da veriyoruz. Ama şundan müsterih olun. Güçlü büyük Türkiye istikametinde yürüyüşümüzde kim ayağını uzatır çelme takmak isterse onları ayaklarıyla birlikte alır kenara atar, yolumuza devam ederiz. Biz otoyollarından bahsediyoruz, biz havaalanlarını yapıyoruz. Sadece şu Balıkesir’e yapılan hizmetleri düşünün. Biz bütün bunlar için canla başla gayret sarf ediyoruz, onlar ne diyor, ’Ben başörtülü bir hakimin beni yargılamasından razı olmam, adalet sağlayamaz’ diyor. Bunlara, bu zihniyete, bu CHP zihniyetine ve dostlarıyla birlikte bunların hepsine sandıklarda yuh çekeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara Cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi.

Pandemi döneminde bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gün her hafta yeni açılışlar yaptığını söyleyen Kurtulmuş, "Onlar da diyorlar ki şu Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, hatta Cumhuriyet Halk Fırkası, eski millletvekili diyor ki; Erdoğan gitsin de benim canım da giderse gitsin. Ana muhalefetin başkanı Mecliste kalkıp habire negatif habire olumsuz gündemler oluşturuyor. Sokakları karıştırmak istiyorlar. 7 Şubat 2012’den beri. Bunların hepsini geçiyoruz, bunlar bir şekilde kötü gündemlerle, negatif gündemlerle yolumuzu tıkamaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor, dün gece Ankara’da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, izlediniz televizyonlarda. Türkiye Uzay Ajansı gelecek yüzyılın, önümüzdeki dönemin Türkiye’nin milli uzay planlarını açıklıyor. Onlar sokaklar nasıl karışır diye bakıyor, Tayyip Erdoğan 2023’de Türkiye Ay’a nasıl araç indirilir diye bunun hesabını yapıyor. Onlar Türkiye’de nasıl milleti bir şekilde kışkırtırız diye bakıyor, bizse Türkiye’de önümüzdeki dönemde nasıl uzay limanları kurarız bunun hesaplarını yapıyoruz. Onlar negatif gündemleriyle uğraşıp dursunlar. Biz Türkiye’yi daha güçlü bir hale getirmek için milletin gücüyle, iradesiyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tüm siyasiler elini taşın altına koysun, yeni Anayasa çalışmalarını yapalım"

Tüm siyasilere, ellerini ve ruhlarını taşın altına koyarak Yeni Anayasayı yapma çağrısında bulunan Kurtulmuş, "AK Parti’nin Anayasa çalışmaları siyasal gündemi oluşturmak için ortaya atılmış bir fikir değildir. Evet Anayasada çok değişiklikler yapıldı, çok değişiklikler yaptık. Hatta Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmeyi de Anayasa ile mümkün hale getirdik. Ancak hala bu Anayasanın içinde 1961 Anayası’nın, 1892 Anayasası’nın ruhu dolaşıyor. Faşist, baskıcı, jakoben ve milleti bir şekilde hizaya sokmak isteyen zihniyetin bazı görüntüleri Anayasanın içinde var. Bunlardan kurtulmak, yeni, çağdaş, katılımcı bir Anayasa yapmak Türkiye siyasetinin boynunun borcudur. Bu sadece AK Parti olarak, sadece Cumhur İttifakı olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değildir. Buradan Balıkesir’den çok açık bir şekilde, bir kere daha ifade ediyorum. Sayımız yetseydi bile, biz yeni Anayasayı yapmak için bütün partilerin, bütün siyasi görüşlerin ellerini ruhlarını taşın altına koymasını isterdim. Buradan bir kere daha çağrı yapıyoruz. Gelin, hep beraber sakın ha topu da taca atmaya kalkmayın, bunu muhalefete söylüyorum. Muhalefete topu atmaya kalkmadan Allah’ın izniyle bu Anayasa çalışmalarını yapacağız. Türkiye içeride vesayet odaklarının dönemine son verdiği gibi, Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dış vesayet odaklarının da artık ne söylediğinin bir kıymeti kalmamıştır. Biz bütün Dünya milletleriyle eşit, özgür ve egemen bir millet olarak her türlü konuyu açık konuşmaya açığız. Doğu Akdeniz sorunu, Kıbrıs sorunu ne varsa S400 mü diyorsunuz, gelin koyun masaya ama siz Amerika’ysanız biz de Türkiye’yiz. Siz Rusya’ysanız, Biz de Türkiye’yiz. Siz Avrupa Birliği iseniz, biz de Türkiye’yiz. Biz Selçuklu’nun torunlarıyız, biz Osmanlı’nın torunlarıyız. Ve egemen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız" şeklinde konuştu.
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