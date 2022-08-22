Kurt Kemeri piknik alanı artık daha konforlu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne Eyüpsultan’da 7’den 70’e herkese hitap eden, Eyüpsultan’a değer katan birçok projeyi hayata geçirdi. Eyüpsultan’ın yaşam kalitesini arttıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da “41 Ay 41 Eser” sloganı ile açılışı yapılan bu eserlerden birisi de Kurt Kemeri piknik alanında yapılan düzenlemeler oldu.

Dört mevsimin ayrı bir güzel yaşandığı alanda vatandaşların şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçirebilmeleri için Kemerburgaz Kurt Kemeri Piknik Alanı’nda birçok düzenleme gerçekleştirildi.

Alanda Mescid ve Engelli tuvaleti yapıldı

Destek binasını da kapsayan yenileme ve bakım çalışmaları çerçevesinde, engelli vatandaşlar için engelli tuvaleti, piknik alanına gelen misafirlerin de ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmeleri için mescid yapıldı.

Piknik masaları onarıldı ve yenilendi

Piknik masalarında da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, ayrıca Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri’nin hemen yanında Eyüpsultanlıların keyifli bir şekilde çay ve kahvelerini yudumlayabilecekleri bir de kafe hizmete açtı.

Yapılan düzenlemelerle Kurt Kemeri Piknik Alanı, sıcak yaz günlerinde aileleri ile birlikte doğanın kalbinde yürüyüş, spor ve piknik yapmak isteyen İstanbullular için alternatif bir yer haline geldi.