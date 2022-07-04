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Kursu başarıyla tamamlayan hünerli kadınların diktiği elbiseler büyük beğeni topluyor

Aldıkları kursu başarıyla tamamlayan Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinden kadınların diktiği birbirinden güzel elbiseler birçok şehirde satışa sunuluyor.

Genel 04.07.2022, 13:44
Kursu başarıyla tamamlayan hünerli kadınların diktiği elbiseler büyük beğeni topluyor

Aldıkları kursu başarıyla tamamlayan Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinden kadınların diktiği birbirinden güzel elbiseler birçok şehirde satışa sunuluyor.

Kısa sürede büyük işler başaran hünerli kadınların diktiği giysiler büyük beğeni topluyor. Afyonkarahisar’da Kadın Dış Giysileri Kursu’na katılan İhsaniyeli kadınlar meslek sahibi oldu. El becerilerini kurs sayesinde geliştiren kadınlar, şimdilerde birbirinden güzel göz kamaştıran ürünler ortaya çıkarıyor. Tekstil firmasında alınan kurs ile toplamda 22 kadın meslek sahibi oldu. Rengârenk elbiseler diken kursiyerlerin kısa sürede aldıkları yol büyük beğeni toplarken, kadınların ürettiği giysiler Ankara, Antalya, Eskişehir, Bursa başta olmak üzere birçok farklı ilde bulunan çeşitli mağazalarda satışa sunuluyor.

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