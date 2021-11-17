banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Küresel ticaretin yüzde 12'si Süveyş Kanalı'ndan geçiyor

17 Kasım 1869 yılında hizmete açılan Süveyş Kanalı hem küresel ticaret hem de Mısır ekonomisi için önemini 152 yıldır koruyor.

Genel 17.11.2021, 15:55
Küresel ticaretin yüzde 12'si Süveyş Kanalı'ndan geçiyor

İSTANBUL (AA) - İnsan eliyle yapılan en kritik su yollarından Süveyş Kanalı, hizmete alındığı günden bu yana 152 yıl geçmesine rağmen hem dünya ticareti hem de Mısır ekonomisi için önemini koruyor.

Mısır'ın Osmanlı toprakları arasında yer aldığı dönem olan 17 Kasım 1869 yılında açılışı gerçekleşen ve bugün Mısır sınırlarında yer alan Süveyş Kanalı, Kızıldeniz'i, Akdeniz'e bağlıyor. İnsan eliyle inşa edilmiş olan 193 kilometre uzunluğundaki kanal, dünyanın en kalabalık su kanalları arasında ön sıralarda yer alıyor.

Süveyş Kanalı ve Kanal İstanbul'a ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Numan Telci, "Süveyş Kanalı, küresel ticaret ve Mısır ekonomisi için birçok yönden önemlidir. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Asya'nın büyüyen pazarlarını Avrupa'ya deniz yoluyla bağlayan bu dar koridordan devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Telci, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sine ek olarak, sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık yüzde 8'inin de her gün bu kanaldan geçtiğini söyledi.

Süveyş Kanalı'nın kısa bir süre için dahi bir şekilde bloke olmasının, dünya ekonomisi ve ticareti üzerinde ciddi etkilere neden olabildiğine vurgu yapan Telci, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu duruma bir örnek bu yılın başlarında yaşandı. 23 Mart 2021'de yaşanan olayda Ever Given adlı gemi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu ve kanaldan geçişleri tamamen engelledi. Bazı şirketlerden alınan verilerde, Ever Given'in her gün kanal üzerinden tahmini 9,6 milyar dolarlık ticareti engellediğini paylaşıldı. Bu rakam indirgendiğinde, saatte 400 milyon dolara ve 3,3 milyon ton kargoya veya dakikada 6,7 ​​milyon dolara eşittir. Alman sigorta şirketi Allianz'ın değerlendirmelerine göre ise tıkanıklık küresel ticarete haftada 6 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir maliyete yol açtı. Gerek bu rakamlar gerekse de kanaldan geçen gemi sayısı ve bunun Mısır için mali getirisi, Süveyş Kanalı'nın günümüz küresel ticaretinde ve Mısır'ın ekonomisinde ne kadar önemli olduğuna ortaya koymaktadır."

Mısır ekonomisine yıllık 5,8 milyar dolar gelir sağlıyor

İsmail Numan Telci, kanalın Mısır için her gün ortalama 15 milyon dolar, yıllık ise 5,8 milyar dolar gelir sağlayan önemli bir mali kaynak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, Süveyş Kanalı Otoritesi Başkanı Usame Rabie'nin yaşanan kriz sırasında belirttiği gibi, Ever Given'in karaya vurması sonucunda Mısır her günü için yaklaşık 15 milyon dolarlık bir gelir kaybına maruz kaldı. Bununla birlikte, bazı medya kuruluşları tarafından Süveyş’e alternatif projelerin değerlendirilmesi konusunda haberler yapıldı. Bu bağlamda, bilhassa İsrail'in Eylat kentinden Doğu Akdeniz'e kadar planlanan Ben Gurion Kanalı adlı bir su yolunun inşası dile getirildi."

Mısır'ın son 10 yılda Süveyş'i genişletmek ve geliştirmek için çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Telci, "Bu kapsamda gerçekleştirilen son çalışmalar, gemilerin kanal üzerinden seyir ve geçiş sürelerini hızlandırmak amacıyla 2015 yılında 35 kilometre uzunluğunda paralel bir kanalın inşası oldu. Bu çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 509 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, Mısır'ın Süveyş'e ne kadar önem verdiği gün yüzüne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Telci, Süveyş Kanalı'na bazı küresel güçlerin de artan ilgisinin olduğuna vurgu yaparak, "Bu çerçevede Rusya ve Çin gibi ülkeler Süveyş Kanalı güzergahında serbest ticaret bölgeleri kurma girişimleri yapmakta ve yine bu bölgedeki limanlarda etkin olmaya çalışmakta." değerlendirmesinde bulundu.

"Kanal İstanbul stratejik anlamda önemli bir kazanım olacak"

Kanal İstanbul'un da planlandığı şekilde yapılması durumunda Türkiye için ciddi bir mali kaynak oluşturmasının yanı sıra stratejik anlamda da önemli bir kazanım olacağını ifade eden Doç. Dr. Telci, "Nitekim planlamalara göre Kanal İstanbul'dan günde yaklaşık 150 geminin geçeceği düşünülmekte ve bu trafiğin Türkiye'ye yıllık getirisinin en az 8 milyar dolar olacağı tahmin edilmekte." dedi.

Telci, kanal boyunca inşa edilecek olan ticaret bölgelerinin ekonomiye yapacağı katkılara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Kanal boyunca inşa edilecek olan ticaret bölgeleri de İstanbul'un küresel ticaretin merkezlerinden birisi olma konumunu güçlendirecek. Öte yandan Kanal İstanbul projesinin hayata geçmesiyle İstanbul Boğazı'ndan geçmek durumunda kalan riskli kabul edilen gemiler, yeni kanala yönlendirilecek ve bu anlamda ortaya çıkması muhtemel sorunlar asgariye indirilecek. Bu durumun bir başka olumlu sonucu ise Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı’nın tarihi yapısının korunmasına da katkıda bulunacak olmasıdır.

#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6