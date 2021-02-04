Küresel krizde girişimcilere uyarılar

Salgın sebebiyle zor dönemden geçen küresel ekonomide girişimciler için tavsiyelerde bulunan Azerbaycanlı girişimci Alizamin Farhadov, “Eğer bulunduğunuz ortamı iyi analiz eder, yatırımlarınızı riski minimize ederek planlarsanız kriz ortamlarında da başarılı işlere imza atabilirsiniz. İyi bir girişimci yalnızca çok çalışan değil, piyasaları okuyarak doğru adımlar atandır’’ dedi.

Pandemide küresel ekonomi sekteye uğradı. Bu dönemde girişimciler adım atmakta zorlandı. Azerbaycanlı girişimci ve sosyal medya fenomeni Alizamin Farhadov girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

Yatırımlarını planlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi veren Alizamin Farhadov, birçok başarılı girişime sahip olduğunu belirterek, “Buna karşın hala çok okumayı ve çok araştırmayı sürdürüyorum. İnsan, kendisini yeterli gördüğü noktada hata yapmaya başlıyor bence. Yaşınız ilerledikçe, aslında daha öğrenecek ne kadar çok şey olduğunu fark ediyor ve ona göre yolunuzu belirliyorsunuz. Ben, yeni yatırımlarımı planlarken hala ilk günkü heyecanla analizlerimi gerçekleştiriyor, yaptığım okumalar ve edindiğim tecrübeden yararlanıyorum. Tutku ve bilim birlikte hareket ettiğinde, başarıyı yakalamanız olası hale geliyor’’ ifadelerini kullandı.

Hayatını yalnızca ekonomi üzerine inşa etmediğini bildiren Farhadov, kendisini sürekli geliştirmek için neler yaptığını ise şu şekilde sıraladı:

“Sürekli yeni kitaplar okuyor, gündemi sıkı sıkıya takip ederek zihnimi güncel tutuyorum. Bununla beraber gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. Yeni kültürler tanımak ve farklı bakış açılarıyla karşılaşmak sizlere ucu bucağı olmayan sonsuz kapılar açıyor. Sürekli aynı kişi olmaktan, yıllar sonra geri dönüp baktığımda kendimi geliştirememiş olmaktan kaçınıyorum. Her günümü, bir öncekinden daha fazla şey öğrenmiş ve yeni hedeflere odaklanmış şekilde bitirmeye gayret ediyorum.”