Kürek çekerek 12 günde İzmir’den Çanakkale’ye gidecekler

Çanakkale Kara Savaşlarının 107. yıl dönümü nedeniyle İzmir’den kano ile yola çıkan Gülhun ve İlker Gürbüz çifti, 230 deniz mili kat ederek 23 Nisan’da Çanakkale’ye ulaşmak için yolculuğa başladı.

Gülhun ve İlker Gürbüz çifti Çanakkale Kara Savaşlarında hayatını kaybeden dedelerini ve tüm şehitleri anmak amacıyla İzmir’den Çanakkale’ye iki kanoyla yola çıktı. 230 deniz mili kürek çekecek olan Gürbüz çifti, 23 Nisan’da Çanakkale’ye ulaşmayı planlıyor.

12 gün sürecek yolculuk öncesi Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesinde son hazırlıklarını tamamlayan Gülhun Gürbüz, bu yolculuklara ilk kez 2015 yılında 2. Dünya Savaşı’nın 100. yılında başladıklarını, Çanakkale Zaferine sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Çanakkale Savaşlarında hayatlarını kaybetmiş atalarını anmak için yola çıktıklarını aktaran Gürbüz, "Bu ülke şu an varsa onların başlattığı bu mücadele ile gerçekleşti. Diğer taraftan savaşın kayıplarını hatırlatarak artık barış olsun istiyoruz. İki ayrı kanoyla birlikte gitmemizin sebebi kadınlar da bu savaşta rol aldı. Kimse kimseyi taşımadı herkes tek başına bir güçle idare etti. O yüzden yan yanayız. Amacımız barışı getiren Çanakkale Savaşı’nın getirdiği barışın devamını sağlayabilmek bir daha savaş olmasın demek için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır bu etkinliğe ara verdiklerini belirten İlker Gürbüz ise, "Bu yolculukta ilk 3 yıl İstanbul’dan Çanakkale’ye gitmiştik. Son 2 yolculuğumuzda 2018 ve 2019’da da İzmir’den Çanakkale’ye gittik. Barışa kürek çekmek istiyoruz. Oradakileri anımsamak, onları unutmamak adına bu farkındalık kampanyasına imza atmak istedik. Çok da başarılı olduk ses getirdi" ifadelerini kullandı.

Gürbüz, yolculuk boyunca Yeni Foça, Ayvalık, Bozcada’da söyleşiler gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından Çanakkale’ye doğru kürek çekmeye başlayan çifti Karşıyaka Spor Kulübü’nün yelkencileri ile yakınları uğurladı.