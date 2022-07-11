Kurbanlıklar bayramın 3. gününde de alıcısını bekliyor

Beylikdüzü’nde satılamayan kurbanlıklar elde kaldı. Kurbanlıklar bayramın 3. gününde de alıcısını beklerken, satıcılar elde kalan kurbanlıkları geri götürmeye hazırlanıyor. Kimi satıcılar toplanırken, kurban pazarı havadan görüntülendi.

Beylikdüzü kurban pazarında satılamayan küçük ve büyükbaş hayvanlar bayramın 3. gününde de alıcılarını bekliyor. Bazı satıcılar kurbanlarını satmak için son güne kadar beklerken, bazı satıcılar ise pazardan ayrılmak için toplanmaya başladı. Üreticiler elde kalan kurbanlıkları geri götüreceklerini söyledi. Kurbanlıkları Tekirdağ’dan getirdiğini söyleyen Enver Gülün, “180 tane küçük baş hayvan getirdik. Yarısını sattık, yarısını ölü fiyatına sattık. 400 tane hayvan var onları da satacağız. Şuanda elinde 40 tane koyun kaldı. Kampanya yapıp fiyatları 2 bin TL’ye düşürdük. Fiyatlar uygun olmasına rağmen yine alan yok. Bin 500 TL’ye satın almak istiyorlar" dedi.

Büyükbaş hayvan satıcısı Yaşar Karabulut ise, “Trakya’dan geldik. 80-100 arası büyükbaş hayvan getirdik ama umduğumuzu bulamadık. 50 tane sattık. Gelen giden yok” dedi.

"Bu sene memnunuz"

Bu yıl satışlardan memnun kaldığını belirten Sabri Ceylan isimli satıcı ise, “Fiyatlar normal iyi gitti. Bu sene memnunuz. Ben 70 tane büyükbaş getirdim. 10 tane kaldı. Bir tane daha sattık 9 tane kaldı. Satarız Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

Satamadığı kurbanlıkları geri götüreceğini söyleyen Metin Kösan ise, “Ben kurbanlıkları Kırklareli’nden getirdim. 140 tane küçükbaş hayvan getirdim ama 7-8 tane sattım. Buradaki arkadaşlar 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında satıyor. Ama onun değeri o değil. Yanımdaki arkadaş 400 koyun getirdi ama yok parasına bin 800 TL’ye sattı. Çok indirim yaptım ama satamadım. Hayvanlarını geri götüreceğim satmıyorum. Sadece geri götürme bedeli çıksın diye 3-5 tane sattım” dedi. Öte yandan kurban pazarı dron ile görüntülendi.

(Hİ-RU