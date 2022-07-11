Kurbanlık satışları son güne kadar devam etti

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde büyük baş hayvan satıcıları satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları satışlarına devam etti.

Sivas’ta kurbanlık satışları son ana kadar devam etti. Bir çok satıcı kurban pazarından ayrılmış olsalar da son günü bekleyenler için satışlarını sürdüren satıcılarda oldu. Pazarda son gün büyük baş hayvan kalmadı. Son günü bekleyeler küçük baş hayvan almak zorunda kaldı. Satıcılar geçen yıla oranla bu yıl satışların düştüğünü belirtirken bayram öncesi 3 bin 500 liradan alıcı ulan küçükbaş hayvanlar son gün 2 bin liraya düştü. Bayramın son gününe kalan alıcılar ise fiyatların normal olduğunu ve Kurban Bayramı’nın yoğunluğundan son güne kaldıklarını belirttiler.

Kurbanlık fiyatları 2 bin liraya kadar düştü

Ramazan Yıldız, “2 bin liraya koyun aldım. Başkasına vekalet ettiğim için bugün kesmek kısmet oldu. Kurban bayramının son günü kurbanlıklar azalmış. Hayırlı bayramlarınız olsun” dedi.

“Biz bugün 3-4 tane satış yaptık”

Küçükbaş ve büyük baş hayvan işiyle uğraşan satıcı Engin Taraf, “ Arefe gününe veya da bayramın ilk gününe göre yoğunluk düşük ama vatandaş geliyor. Biz bugün 3-4 tane satış yaptık. Vatandaş normalde hayvanını alıyor ama o hayvanı başkasına satıyorlar, pay sahiplerinin arasında sıkıntı çıkıyor, hayvanlarda hastalık çıkıyor, şehir dışından gelenler oluyor. Bu yüzden bayramın son günü gelenlerde oluyor. Fiyatlar normalde geçen seneye göre yüksek ama piyasaya bakarsak ta çok düşük. Diğer yükselen fiyatlara göre kurban fiyatları yükselmedi. Çiftçi yorgun, hayvancı yorgun. Bu bayramda umduğunu bulamadı yani.” dedi.