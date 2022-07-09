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Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.

Genel 09.07.2022, 20:45
Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.

Karademir Mahallesi’nde bağlı olduğu ’çalmar’ diye bilinen yerden çıkarılarak kesime götürülmek istenen dana, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.

Yakalanmak istendiği sırada çalmarı birbirine katan dana nedeniyle hayvan sahipleri büyük tehlike atlattı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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