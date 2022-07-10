Kurban eti nasıl muhafaza edilir

Kurbanın kesildikten hemen sonra pişirilmesinin sağlıksız olduğunu söyleyen kasap Okan Acar, “Kurban etinin kıyma olması için 1 gün dinlenmesi gerekiyor” dedi.

Kurban kesimi sonrasında etin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren kasap Okan Acar, kesildikten hemen sonra pişirilmemesi, kıymasının çekilmemesi veya herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini belirtti. Etin soğutucularda en az 12 saat dinlenmesinin daha sağlıklı olacağını aktaran Acar, evlerde bulunan buzdolaplarında ise 15-20 saatin etin kendine gelmesi adına iyi bir zamanlama olduğunu ifade etti. İnsanların kurbanın kesilmesinin hemen sonrasında henüz sinirleri atıyorken kıyma makinesinden geçirdiklerini dile getiren Acar, “Et soğumadan önce etin üzerinden buhar çıkıyorken veya kanları süzülüyorken kavurma yapmak yanlıştır” dedi.

“Kurban etinin kıyma olması için 1 gün dinlenmesi gerekiyor”

Kurban etinin kuşbaşı, kıyma haline dönebilmesi için en az 1 gün dinlenmesi gerektiğinden bahseden tecrübeli kasap Okan Acar, “İşlem için ayrılan etin haricinde kalan kısım ise saklama poşetlerinde saklanabilir. Kullanılacak miktarda olmak üzere 3 kilogram veya 5 kilogramlık poşetler yerine 1’er kiloluk biçimlerde küçük poşetlerle derin dondurucularda saklanabilir. 5-10 kilogramlık poşetlenen torbalar dışarda bekletilirken tüketilecek etten fazlası çözüleceği için bir etin iki kez çözülmesi eti sıkıntıya düşürür. Küçük torbalarda çözülen etler için böyle bir problem söz konusu olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Kurbanlıkların işleneceği yer, kasap ve marketler olmalı”

“Kurban etini eğer kıyma çektireceksiniz kuşbaşılı, kemikli veya kemiksiz kuşbaşılı şeklinde bunu tamamen işin ehline yaptırmak gerekir” diyen Acar, “Kasap dükkanlarında veya kasap reyonu bulunan marketlerde kıyma çektirilebilir. Maalesef günümüzde Kurban Bayramı zamanı geldiğinde eline kıyma makinesi alanlar, sağlıksız ve hijyensiz ortamlarda kıyma çekiyorlar. Yani bu durumu yetkililer fark etmiyor olabilirler fakat biz kasaplar görüyoruz. Bir televizyon tamircisi de, su tesisatçısı da dükkandaki malzemelerine rağmen kıyma çekerken insanlar da bilinçsizce sıraya giriyor. Sıcak ete kıyma çekmeye uğraşıyorlar. Sıcak et çamur gibi olur. Bir nevi kurban etini mundar ediyorlar. Benim tavsiyem, kurbanlıklarını işletecekleri yer mümkün mertebe kasap ve marketler olsun" ifadelerini kullandı.