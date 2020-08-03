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Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti
KURBAN BAYRAMI’NIN SON GÜNÜNDE SABAH NAMAZINDA TÜRKİYE’NİN FARKLI YERLERİNDEN GELEN VATANDAŞLAR AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ’NE AKIN ETTİ. CAMİ İÇİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER İSE İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.
Genel 03.08.2020, 09:17
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Kurban Bayramı’nın son gününde sabah namazında Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın etti. Cami içinde çekilen görüntüler ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Kurban Bayramı’nın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye ve yurt dışından gelen vatandaşlar sabah namazını da Ayasofya’da kıldı. Sosyal mesafeye uyularak cami içinde ve avlusunda saf tutuldu. Ayasofya içine cami olduktan sonra ilk kez gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşında hayran kaldılar. Cami içinde kayıt edilen görüntüler Ayasofya’nın tüm heybetini gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar çıkarttı.
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