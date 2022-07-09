Kurban Bayramı’nda zabıtadan ’dronlu’ denetim

Vatandaşların Kurban Bayramı’nda ibadetlerini sağlıklı bir alanda yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, kaçak kesimlere karşı ilçe genelinde ’dron’ ile denetim gerçekleştirdi. Dron ile kaçak kesim yapanlar tespit edilip uyarıldı.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların ibadetlerini güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kesim alanları dışında sağlıksız bir şekilde yapılan kaçak kesimlere karşı teyakkuza geçti. Dron ile yapılan denetimlerde tespit edilen adreslere giden ekipler, sağlıksız bölgelerde yapılan kurban kesimini engelleyerek, vatandaşları uyardı.