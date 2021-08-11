banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Kurban Bayramı’nda kaçan keçi 20 gün sonra bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı’nda kaçan keçi 20 gün sonra dağda bulundu.

Genel 11.08.2021, 17:43
Kurban Bayramı’nda kaçan keçi 20 gün sonra bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı’nda kaçan keçi 20 gün sonra dağda bulundu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde ağıldan kaçan kurbanlık keçi 20 gün sonra Aktoprak köyü mevkiinde dağlık alanda bulundu. Keçi sahibi Enes Ede, Kurban Bayramının ilk günü kaçan keçisini bulan kişiye helal ettiğini söylemesi üzerine yeniden kavuştuğu keçisini keserek etini ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıttı. Ede, bayramda kesemediği keçisini bu defa hayır işlemek için kesip etini maddi durumu zayıf ailelere dağıttığını söyledi.
Yorumlar (0)
28°
açık