Kurban Bayramı’na saatler kala pazarlıklar kızıştı

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurbanlık hayvan alma işini son günlere bırakan vatandaşlar ile satıcılar arasındaki pazarlıklar da kızıştı.

Kurban Bayramı’na 1 gün kala, Elazığ hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı. Kurbanlık satıcılarının günler öncesinden hazırlandığı pazarda, kurbanlık almak isteyen pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına geldi. Besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasındaki pazarlıklar da kıran kırana geçmeye başladı. Pazarda satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular orta yolun bulunmasını sağlıyor.

Kurban için pazara geldiklerini aktaran Fethi Yıldız, “Pazarlığımızı yaptık. 2 tane kurban aldık. Piyasa şartlarına göre fiyatlar normal Kurban Bayramında para konusuna çok girmemek gerekiyor sonuçta Allah rızası için yapılıyor. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Herkes kendi bütçesine göre alım yapacağı için ister istemez pazarlıklar oluyor. Bizde ona göre pazarlığımızı yaptık istediğimiz fiyata da aldık” dedi.

Güzel bir Pazar olacağına inandıklarını belirten İbrahim Çelikdemir, “Fiyatlar makul anlaşılabilir düzeyde. Tosunlar azaldığı için fiyatları yukarı çekmeye çalışıyorlar ama genel itibariyle baktığınızda pazarda canlılık var. Fiyatlar oturdu herkes son düzlükte elinden geleni yapmaya çalışıyor” dedi.

Fiyatların normal olduğunu ifade eden Raif Apaydın, “Vatandaşlarımız kurbanlıklarını alıyorlar. Yem ve arpa pahalı olduğu için kurbanlık hayvanlar da pahalı oluyor. 30 bin liraya tosun versem zarar edeceğim. Şimdiye kadar 30 tane sattım. 12 tane falan hayvanımız kaldı onları da satmayı düşünüyoruz eğer satılmazsa da nasip artık” diye konuştu.