Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Dinimizdeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, vatandaşlar Kurban Bayramı tarihlerinin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün olacağı henüz açıklanmadı. İşte 2020 Kurban Bayramı'nın tarihleri…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.