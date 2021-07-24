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Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

Genel 24.07.2021, 00:06
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu
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Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonunda geri dönüşlere başladı. Bu kapsamda Anadolu’dan, İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik ise havadan görüntülendi. Yaşanan trafik yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
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