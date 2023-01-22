Kur’an-ı Kerim yakılmasına Şanlıurfa’dan sert tepki

İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Şanlıurfa’da vatandaşlar sabah namazı sonrası tekbirlerle Kuranı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.

İslam dünyasından birçok ülke aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Türkiye’den de skandal olaya sert tepkiler devam ediyor. Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisinde sabah namazını kılan yüzlerce vatandaş hem cami içerisinde hem de cami dışında İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi. Namaz sonrası cemaate seslenen İl Müftüsü Ramazan Tolan, “Değerli kardeşlerim melun İsveç devletinde yine melun adamın bu yüce kitabımızı yere atması, yırtması ve yakması olayını en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz, kahredeceğiz. İnşallah cenabı Allah da kahreyleyecektir" dedi.

Kur’an-ı Kerimleri havaya kaldırdılar

Kuranı Kerimleriyle camiye gelen vatandaşlar, kılınan sabah namazının ardından kutsal kitabı havaya kaldırarak, skandal olaya tepki gösterdi. Cami avlusunda Rasmus Paludan’a tekbirlerle tepki gösteren vatandaşlara tüm cami cemaati destek verdi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Soner Korkmaz, “Burada bir zillete karşı bir duruş oldu Elhamdülillah. Biz de bir kısım camiamızla birlikte buraya geldik. Bu zillete karşı dur diyeceğiz İnşallah. Bunlara fırsat vermeyeceğiz Allah’ın izniyle" diye konuştu.

Tepkilerin ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.